Грудень, 28 в 18:55

В школах окупованого Маріуполя проводять для дітей пропагандистські уроки, на яких розповідають, що не можна підтримувати Україну і що треба “повідомляти”, якщо хтось вихваляє Українську державу.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Тим часом діти, як розповів Андрющенко, малюють на дошці, що мають право на їжу, на слова та на життя.

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– Зверніть увагу на: “право на слова”, “право на життя” та окремо – право на їжу. Ще раз прочитайте – діти пишуть про “право на їжу” в окупованому Маріуполі. Самостійно. Мабуть, складно вигадати кращу ілюстрацію оцінки реальності, – зазначив він.

В окупованому Маріуполі дітям перед Новим роком проводять пропагандистські уроки / 2 фотографии

До однієї зі шкіл, як розповів радник, замість Снігуроньки притягнули представницю окупаційного силового відомства, яка розповідала дітям, що не можна бути диверсантами і необхідно “повідомляти”, якщо хтось “готує заговор” – вихваляє Україну.

– На завершення у всіх школах разом пройшли “РазговорьІ о главном” щодо Нового року. Про традиції, сімейні цінності та ключову роль Московії в святкуванні цього свята… Звучало, наче ЛГБТ-спільнота намагається вкрасти Новий рік у традиційних сімей, проте особисто Путін врятував його, розпочавши війну проти України, – пише Андрющенко.

Він додав, що такі речі розповідають абсолютно серйозно, без сорому, дітям, більшості з яких немає ще й 12 років.