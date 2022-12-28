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Факти / Україна

В ОВА пояснили причину вибухів у Києві під час тривоги

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Київ
Фото: Unsplash

Зараз у Києві та області, як і по всій Україні триває повітряна тривога. Проте звуки вибухів на північній околиці столиці, то робота розміновувачів.

– Сьогодні у Вишгороді проводять навчання саперів. Бійці відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів, – повідомляє Київська ОВА.

Мешканців столиці закликали зберігати спокій та перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що повітряна тривога пов’язана з активністю потенційного носія гіперзвукових ракет Кинджал — МіГ31К у Білорусі.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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