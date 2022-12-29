54% українців виступають за повну заборону УПЦ МП – опитування

Грудень, 29 в 15:25

Більшість українців підтримує повну заборону УПЦ МП, свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

– 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП. Зокрема, серед них 54% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою в Україні. Ще 24% виступають за дещо м’якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду, – йдеться в повідомленні.

Як свідчать результати опитувань, лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

За проактивну позицію держави в питанні діяльності УПЦ МП виступає більшість населення усіх регіонів України.

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Зазначено, що серед російськомовних українців підтримка проактивної позиції влади щодо УПЦ МП хоч і дещо нижча, але також суттєва – 68%.

Дослідження тривало з 4 по 27 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки було опитано 1010 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці від 18 років.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року.

Ще 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №5309, що зобов’язав УПЦ МП вказувати у назві свою приналежність до Російської православної церкви.

У квітні 2019 року Окружний адмінсуд Києва призупинив процес перейменування за позовом УПЦ МП.

Згодом КСУ за поданням 49 народних депутатів погодився розглянути законність перейменування УПЦ МП та 27 грудня 2022 року визнав норми закону Про свободу совісті та релігійні організації конституційними.

Водночас в УПЦ МП вважають, що немає будь-яких законних підстав для зміни назви релігійних організацій із вказівкою про приналежність до Росії.