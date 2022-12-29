Два види Shahed, крилаті та зенітні ракети: чим Росія атакувала Україну 29 грудня

Грудень, 29 в 14:05

Командування Повітряних сил опублікувало назви ракет та безпілотників, якими Росія атакувала Україну під час масованого обстрілу 29 грудня.

Так, на сторінці відомства у Facebook зазначається, що вночі на східному напрямку захисники знищили 11 баражуючих боєприпасів двох видів Shahed – 131 та 136.

Пізніше, близько 7 ранку, агресори атакували Україну крилатими ракетами.

Зараз дивляться

З району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря випустили крилаті ракети Х-101/Х-555 із використанням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

З кораблів, що базуються у Чорному морі – атакували крилатими ракетами Калібр.

Із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 – близько шести разів випустили крилаті ракети Х-22 та Х-32, відбулось два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

По об’єктах інфраструктури прифронтових міст застосували зенітні керовані ракети С-300.