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Факти / Україна

Два види Shahed, крилаті та зенітні ракети: чим Росія атакувала Україну 29 грудня

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Два види Shahed, крилаті та зенітні ракети: чим Росія атакувала Україну 29 грудня
Фото: Dreamstime

Командування Повітряних сил опублікувало назви ракет та безпілотників, якими Росія атакувала Україну під час масованого обстрілу 29 грудня.

Так, на сторінці відомства у Facebook зазначається, що вночі на східному напрямку захисники знищили 11 баражуючих боєприпасів двох видів Shahed – 131 та 136.

Пізніше, близько 7 ранку, агресори атакували Україну крилатими ракетами.

Зараз дивляться

З району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря випустили крилаті ракети Х-101/Х-555 із використанням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

З кораблів, що базуються у Чорному морі – атакували крилатими ракетами Калібр.

Із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 – близько шести разів випустили крилаті ракети Х-22 та Х-32, відбулось два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

По об’єктах інфраструктури прифронтових міст застосували зенітні керовані ракети С-300.

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