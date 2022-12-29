Грудень, 29 в 12:44

Сьогоднішній обстріл України вчергове підтверджує, що Росія є країною-терористом та агресором.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Тиждень за тижнем росія продовжує надавати майбутньому трибуналу докази того, що вона є країною-терористом та агресором, – написала вона.

Вона зазначила, що ракетні обстріли та атаки БПЛА по цивільних об’єктах – це єдине, що РФ може протиставити потужній та дієвій зброї Сил оборони та всім українцям, які наразі об’єднані метою відстояти свою волю та свободу.

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– А ще в нас є таємна зброя – це наша сила духу, національна свідомість, відвага та сміливість. Саме вони надають всім нам сил, щоб долати зло і при цьому зберігати світло та емпатію в серці, – додала заступниця глави Міноборони.

Вранці 29 грудня Росія знову завдала удару по Україні. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українські захисники знищили понад 50 із 69 ворожих ракет.

У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський, звертаючись до народних депутатів, заявив, що Росія обов’язково буде притягнута до відповідальності за воєнні злочини, вчинені в України. Для цього розробляється спецальний механізм.

Джерело: Ганна Маляр