Маляр – про ракетний обстріл: РФ продовжує надавати майбутньому трибуналу докази, що вона є країною-терористом
Сьогоднішній обстріл України вчергове підтверджує, що Росія є країною-терористом та агресором.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
– Тиждень за тижнем росія продовжує надавати майбутньому трибуналу докази того, що вона є країною-терористом та агресором, – написала вона.
Вона зазначила, що ракетні обстріли та атаки БПЛА по цивільних об’єктах – це єдине, що РФ може протиставити потужній та дієвій зброї Сил оборони та всім українцям, які наразі об’єднані метою відстояти свою волю та свободу.
– А ще в нас є таємна зброя – це наша сила духу, національна свідомість, відвага та сміливість. Саме вони надають всім нам сил, щоб долати зло і при цьому зберігати світло та емпатію в серці, – додала заступниця глави Міноборони.
Вранці 29 грудня Росія знову завдала удару по Україні. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українські захисники знищили понад 50 із 69 ворожих ракет.
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський, звертаючись до народних депутатів, заявив, що Росія обов’язково буде притягнута до відповідальності за воєнні злочини, вчинені в України. Для цього розробляється спецальний механізм.
Джерело: Ганна Маляр