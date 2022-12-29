Грудень, 29 в 13:27

Очільник Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що через чергову ракетну атаку росіян по Україні 470 тисяч абонентів на Львівщині опинилися без світла, є проблеми з водою.

Він зазначив, що сили ППО змогли знищити 70% ракет, які летіли над областю, але один об’єкт енергетичної інфраструктури все ж постраждав. В області застосовані аварійні відключення електроенергії.

– По Львівській області ворог випустив 6 ракет, з них 4 сили ППО збили. Є два влучання в електропідстанцію, – уточнив він у себе на каналі в Telegram.

За його інформацією, найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктах.

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Пізніше стало відомо, що без електроенергії вже 282 населені пункти, 76 з яких – частково.

– Найважче подати напругу до Львова та прилеглих населених пунктів: Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі. Енергетики працюють над поверненням світла й води у кожну домівку, – наголосив очільник ОДА.

Він додав, що до кінця мають відновити електропостачання в обласному центрі.

Козицький повідомляє, що інформації про постраждалих людей в області поки що немає.

Фото: Максим Козицький