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Факти / Україна

Наслідки удару по Львівщині: 470 тисяч абонентів без світла, є проблеми з водою

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Наслідки удару по Львівщині: 470 тисяч абонентів без світла, є проблеми з водою

Очільник Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що через чергову ракетну атаку росіян по Україні 470 тисяч абонентів на Львівщині опинилися без світла, є проблеми з водою.

Він зазначив, що сили ППО змогли знищити 70% ракет, які летіли над областю, але один об’єкт енергетичної інфраструктури все ж постраждав. В області застосовані аварійні відключення електроенергії.

– По Львівській області ворог випустив 6 ракет, з них 4 сили ППО збили. Є два влучання в електропідстанцію, – уточнив він у себе на каналі в Telegram.

За його інформацією, найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктах.

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Пізніше стало відомо, що без електроенергії вже 282 населені пункти, 76 з яких – частково.

– Найважче подати напругу до Львова та прилеглих населених пунктів: Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі. Енергетики працюють над поверненням світла й води у кожну домівку, – наголосив очільник ОДА.

Він додав, що до кінця мають відновити електропостачання в обласному центрі. 

Козицький повідомляє, що інформації про постраждалих людей в області поки що немає.

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Фото: Максим Козицький

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