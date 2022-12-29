Передноворічний терор Росії: в ОП показали наслідки обстрілу Києва

Грудень, 29 в 10:58

В Офісі президента України показали світлини з місця падіння уламків ворожих ракет у Дарницькому районі Києва.

На фото видно, як рятувальники розбирають завали на території приватного сектору.

Там через ворожу атаку дістали поранення троє людей, серед них – 14-річна дівчинка.

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– Ось так виглядає передноворічний терор Росії, – прокоментував світлини Кирило Тимошенко.