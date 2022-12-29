Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Передноворічний терор Росії: в ОП показали наслідки обстрілу Києва

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Передноворічний терор Росії: в ОП показали наслідки обстрілу Києва

В Офісі президента України показали світлини з місця падіння уламків ворожих ракет у Дарницькому районі Києва.

На фото видно, як рятувальники розбирають завали на території приватного сектору.

Там через ворожу атаку дістали поранення троє людей, серед них – 14-річна дівчинка.

Зараз дивляться

– Ось так виглядає передноворічний терор Росії, – прокоментував світлини Кирило Тимошенко.

Передноворічний терор Росії: в ОП показали наслідки обстрілу Києва / 3 фотографии

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка