РФ утримує у Чорному морі три носії Калібрів, але ракет на них немає – ВМС

Грудень, 29 в 16:10

У Чорному морі зараз на бойовому чергуванні шість кораблів ЧФ Росії, зокрема три носії крилатих ракет Калібр, однак ракети на них відсутні.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Окрім того, в Азовському морі знаходяться два ворожих кораблі, а в Середземному морі – дев’ять, з яких п’ять носіїв Калібрів загальним залпом 72 ракети.

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Водночас Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

29 грудня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, зокрема й ракетами Калібр з акваторії Чорного моря.

Окрім того, з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря росіяни випустили крилаті ракети Х-101/Х-555 із використанням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 було до шести пусків ракет Х-22 та Х-32 та два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.