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Факти / Україна

РФ за минулу добу втратила 790 вояків та понад 20 одиниць техніки – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ за минулу добу втратила 790 вояків та понад 20 одиниць техніки – Генштаб

За минулу добу російська армія на фронті втратила майже 800 солдатів.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Найбільших втрат російський ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 29.12.2022:

  • особового складу ‒ близько 104 560 (+790) осіб,
  • танків ‒ 3018 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2004 (+5) од,
  • РСЗВ – 423 (+5) од,
  • засобів ППО ‒ 212 од,
  • літаків – 283 од,
  • гелікоптерів – 268 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10) од,
  • крилатих ракет ‒ 653 од,
  • кораблів /катерів ‒ 16 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
  • спеціальної техніки ‒ 179 од.

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