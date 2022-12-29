РФ за минулу добу втратила 790 вояків та понад 20 одиниць техніки – Генштаб
За минулу добу російська армія на фронті втратила майже 800 солдатів.
Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Найбільших втрат російський ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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Втрати РФ у війні на 29.12.2022:
- особового складу ‒ близько 104 560 (+790) осіб,
- танків ‒ 3018 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10) од,
- артилерійських систем – 2004 (+5) од,
- РСЗВ – 423 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 212 од,
- літаків – 283 од,
- гелікоптерів – 268 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10) од,
- крилатих ракет ‒ 653 од,
- кораблів /катерів ‒ 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 179 од.