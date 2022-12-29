Грудень, 29 в 8:28

За минулу добу російська армія на фронті втратила майже 800 солдатів.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Найбільших втрат російський ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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