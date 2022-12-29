Зруйновані будівлі, газогін та ЛЕП: РФ обстріляла ракетами два села під Запоріжжям
Близько першої ночі 29 грудня в Запоріжжі пролунали вибухи.
Майже одночасно з цим в місті та області спрацювали сирени.
За годину секретар міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що окупанти знову цинічно атакували передмістя Запоріжжя, обстрілявши два села біля обласного центру.
Оновлено о 06:55.
За словами керівника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, ракетами там зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання.
– На щастя, минулося без жертв та постраждалих. Ворог не заспокоїться, доки не помре! – зазначив Олександр Старух.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 309-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Анатолій Куртєв, Олександр Старух
Фото: Олександр Старух