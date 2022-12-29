Грудень, 29 в 12:12

Під час чергової масованої ракетної атаки РФ у четвер, 29 грудня, українські військові знищили понад 50 із 69 ворожих ракет.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його словами, сьогодні вранці війська РФ здійснили пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, а також зенітних керованих ракет до ЗРК С-300. Ціллю окупантів були об’єкти енергетичної інфраструктури України.

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За попередніми даними, сили ППО збили 54 крилаті ракети Калібр, Х-101 та Х-555.

– Противник продовжує ракетний терор проти мирних громадян України… За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети. Вистоїмо і переможемо! – наголосив Залужний.