Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У двох областях – екстрені відключення світла через загрозу ракетних ударів

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
лампочка світло електроенергія
Фото: Unsplash

Уранці 29 грудня в Одеській та Дніпропетровській областях застосовані екстрені відключення світла.

В Укренерго вдались до такого запобіжного заходу через загрозу ракетних обстрілів.

Таким чином можна буде уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться уразити енергетичні об’єкти.

Зараз дивляться

Крім того, у зв’язку із загрозою ракетних обстрілів про можливі аварійні відключення електроенергії вже попередили і жителів Черкаської області.

– Енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходів задля убезпечення енергосистеми.

Не ігноруйте повітряну тривогу! Подбайте про свою безпеку! – закликав керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка