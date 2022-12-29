У двох областях – екстрені відключення світла через загрозу ракетних ударів
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Уранці 29 грудня в Одеській та Дніпропетровській областях застосовані екстрені відключення світла.
В Укренерго вдались до такого запобіжного заходу через загрозу ракетних обстрілів.
Таким чином можна буде уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться уразити енергетичні об’єкти.
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Крім того, у зв’язку із загрозою ракетних обстрілів про можливі аварійні відключення електроенергії вже попередили і жителів Черкаської області.
– Енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходів задля убезпечення енергосистеми.
Не ігноруйте повітряну тривогу! Подбайте про свою безпеку! – закликав керівник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.