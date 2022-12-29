У двох областях – екстрені відключення світла через загрозу ракетних ударів

Грудень, 29 в 8:50

Уранці 29 грудня в Одеській та Дніпропетровській областях застосовані екстрені відключення світла.

В Укренерго вдались до такого запобіжного заходу через загрозу ракетних обстрілів.

Таким чином можна буде уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться уразити енергетичні об’єкти.

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Крім того, у зв’язку із загрозою ракетних обстрілів про можливі аварійні відключення електроенергії вже попередили і жителів Черкаської області.