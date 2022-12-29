Грудень, 29 в 14:41

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, яка ситуація склалась з запасами зимової та літньої форми для українських військових.

Про це вона написала у себе в Telegram.

Вона уточнила, що в наступний рік ЗСУ входять з резервом у близько 200 тис. бронежилетів і понад 120 тис. шоломів.

Зараз дивляться

– По основним позиціям речового забезпечення Міністерство оборони не просто закрило усі потреби, які нам формулював Генштаб. Але й створило значні резерви. Зокрема, по зимовій формі це сотні тисяч комплектів одягу та пар взуття. І постачання продовжується, – розповіла Маляр.

Заступниця міністра додала, що восени вже почали формувати резерви літньої форми.

– Зараз якраз відбуватиметься зміна пріоритетів: після створення запасу міцності по зимовій формі, зростатимуть поставки літньої, – підкреслила вона.

При цьому пропорція по загальному об’єму вже переданих до війська зимових курток:

88,9% – придбані за контрактами Міноборони;

7,9% – матеріально-технічна допомога від партнерів;

3,1% – благодійна допомога.

Маляр повідомила, що постачання є стабільним і основне завдання – це забезпечення логістики всередині Збройних Сил, щоб наші воїни вчасно отримували все те, що накопичено на складах.