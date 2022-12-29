Україна з надлишком запасла зимову форму для військових і вже готує резерви літньої – Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, яка ситуація склалась з запасами зимової та літньої форми для українських військових.
Про це вона написала у себе в Telegram.
Вона уточнила, що в наступний рік ЗСУ входять з резервом у близько 200 тис. бронежилетів і понад 120 тис. шоломів.
– По основним позиціям речового забезпечення Міністерство оборони не просто закрило усі потреби, які нам формулював Генштаб. Але й створило значні резерви. Зокрема, по зимовій формі це сотні тисяч комплектів одягу та пар взуття. І постачання продовжується, – розповіла Маляр.
Заступниця міністра додала, що восени вже почали формувати резерви літньої форми.
– Зараз якраз відбуватиметься зміна пріоритетів: після створення запасу міцності по зимовій формі, зростатимуть поставки літньої, – підкреслила вона.
При цьому пропорція по загальному об’єму вже переданих до війська зимових курток:
- 88,9% – придбані за контрактами Міноборони;
- 7,9% – матеріально-технічна допомога від партнерів;
- 3,1% – благодійна допомога.
Маляр повідомила, що постачання є стабільним і основне завдання – це забезпечення логістики всередині Збройних Сил, щоб наші воїни вчасно отримували все те, що накопичено на складах.