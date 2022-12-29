Грудень, 29 в 15:14

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що в Київській області вдалось збити 8 ворожих ракет, також зафіксовано два влучання.

Про це він написав у себе в Telegram.

Нєбитов додав, що завдяки успішній роботі військових вдалося уникнути загиблих та травмованих.

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Проте через повітряну атаку ворога пошкоджено 21 приватний будинок, лікарню, приватне майно та дві автівки громадян. Відновлювальні роботи тривають.

В Київській області зафіксували два влучання російських ракет: що постраждало / 2 фотографии

Нагадаємо, вночі та зранку 29 грудня російські агресори провели масований ракетний обстріл України. Найбільше постраждали Київська, Одеська області та Захід України.

Фото: Андрій Нєбитов