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Факти / Україна

Внаслідок десятого масованого обстрілу РФ троє загиблих, 5 дорослих та дитина поранені – Монастирський

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Обстріл Івано-Франківської області 29 грудня 2022

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу РФ території України загинуло три людини, ще шість отримали поранення, зокрема і дитина.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Ми з вами знаємо, що кожні 10-15 діб росіяни назбирують різні типи ракет та намагаються погасити світло в наших домівках, душах. Власне, погасити віру в те, що ми можемо боротися. Але це нереально і неможливо. І сьогоднішні обстріли, і робота наших повітряних сил це лише доводять, – зазначив він.

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Крім того, Монастирський висловив віру у те, що Росії не вдасться зіпсувати новорічні дні.

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