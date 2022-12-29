Внаслідок десятого масованого обстрілу РФ троє загиблих, 5 дорослих та дитина поранені – Монастирський
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу РФ території України загинуло три людини, ще шість отримали поранення, зокрема і дитина.
Про це в ефірі Єдиних новин заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
– Ми з вами знаємо, що кожні 10-15 діб росіяни назбирують різні типи ракет та намагаються погасити світло в наших домівках, душах. Власне, погасити віру в те, що ми можемо боротися. Але це нереально і неможливо. І сьогоднішні обстріли, і робота наших повітряних сил це лише доводять, – зазначив він.
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Крім того, Монастирський висловив віру у те, що Росії не вдасться зіпсувати новорічні дні.
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