Якщо для захисту нашої країни треба буде зайти до РФ, ми там будемо – Данілов
Фото: Офіс президента
Українська армія може зайти на територію РФ, якщо це буде необхідно для захисту нашої держави.
Про це в інтерв’ю Kyiv Post заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.
На запитання, чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України, він відповів:
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– Так, обов’язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо.
Данілов додав, що Україна водночас “не буде ні в кого питати” дозволу.
– І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, – це нісенітниця, – сказав секретар РНБО.