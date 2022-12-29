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Факти / Україна

Якщо для захисту нашої країни треба буде зайти до РФ, ми там будемо – Данілов

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олексій Данілов
Фото: Офіс президента

Українська армія може зайти на територію РФ, якщо це буде необхідно для захисту нашої держави.

Про це в інтерв’ю Kyiv Post заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

На запитання, чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України, він відповів:

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– Так, обов’язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо.

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Данілов додав, що Україна водночас “не буде ні в кого питати” дозволу.

– І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, – це нісенітниця, – сказав секретар РНБО.

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