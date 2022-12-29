Якщо для захисту нашої країни треба буде зайти до РФ, ми там будемо – Данілов

Грудень, 29 в 21:03

Українська армія може зайти на територію РФ, якщо це буде необхідно для захисту нашої держави.

Про це в інтерв’ю Kyiv Post заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

На запитання, чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України, він відповів:

Зараз дивляться

– Так, обов’язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо.

Данілов додав, що Україна водночас “не буде ні в кого питати” дозволу.