Грудень, 29 в 16:27

Сполучені Штати Америки вірять у перемогу України в повномасштабній війні та нададуть все необхідне для цього озброєння.

Про це в інтерв’ю одному з українських телеканалів розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він повідомив, що Київ зараз відпрацьовує з американською стороною результати нещодавнього успішного візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Зараз дивляться

– Те, що ми вже отримали, є безпрецедентним. Те, що ми ще отримаємо після цього візиту, в наступному році, можна сказати, що ми отримаємо все необхідне для того, щоб перемогти. І ця фраза лунала декілька разів під час розмов і в Білому домі, і в Конгресі. Це найважливіше, – наголосив Єрмак.

Він додав, що розв’язана РФ війна триває, і фактор військової допомоги Україні зараз є одним із головних. Саме тому Київ заявляє, що отриманого озброєння поки що недостатньо.

– Нас чують, не все одразу відбувається. Але давайте будемо чесними: ми починали з Javelin, а сьогодні вже отримуємо Patriot. Це процес, – пояснив Єрмак.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна отримати від США додаткові зенітні ракетні комплекси Patriot, керівник ОПУ висловив думку, що надання однієї батареї цих систем – “тільки початок”.

– Я думаю, що на цьому американці не зупиняться. Я думаю, це тільки початок, – заявив він.

За словами Єрмака, в США зараз на 100% вірять у перемогу України у війні.

– Головне: сьогодні є 100-відсоткова віра Америки в нашу перемогу. Навіть не сподівання, а саме віра, – зазначив він.

Єрмак уточнив, що українська сторона проговорювала із союзниками бачення перемоги, а також яким може бути мир та яких компромісів не може бути. Він запевнив, що в Києва та Вашингтона є “повне розуміння” в цих питаннях.

Він наголосив, що українська влада не піде на жодні компроміси щодо незалежності, територіальної цілісності, суверенітету України. Нових мінських форматів чи нормандських домовленостей не буде.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до США 21 грудня. Це був перший закордонний візит українського лідера з початку повномасштабної війни.

Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом та виступив перед членами американського Конгресу.

Під час цього візиту Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги для української армії на $1,8 млрд. До нього вперше увійшла батарея зенітного ракетного комплексу Patriot.

Джерело: YouTube-канал Наталії Мосейчук