Грудень, 29 в 13:41

Українські військові за тиждень просунулися до 2,5 км у напрямку Кремінної Луганської області.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

– Наші воїни продовжують наступальні дії в районі міста Кремінна. Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 км в напрямку зазначеного населеного пункту, – сказав він.

Він зазначив, серед офіцерського складу другого армійського корпусу Росії, який дислокується у Луганську, ходить інформація про поступову підготовку оборонних рубежів навколо Луганська.

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Окрім того, за даними Генштабу, росіяни говорять, що в разі прориву оборонних рубежів на рівні Сватове-Кремінна і перенесення бойових дій до Луганська значна частина підрозділів окупантів планують здаватися у полон. Особливо це стосується мобілізованих.

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що біля Кремінної точаться важкі бої, росіяни стягують туди величезну кількість резервів і техніки.

У NYT зазначають, що деокупція Кремінної може стати воротами для звільнення інших промислових центрів на сході країни.

Джерело: брифінг