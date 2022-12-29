Грудень, 29 в 14:31

29 грудня під час масованого обстрілу України російські ракети дісталися навіть Івано-Франківської області.

Одна з ракет влучила в енергетичний об’єкт Прикарпаття, спровокувавши пожежу.

Інша поцілила в житловий будинок, де на той час перебувала жінка з дитиною.

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Ще кілька ракет впали на території області.

Про їхнє знешкодження в обласній військовій адміністрації обіцяють повідомити додатково.

До ліквідації пожежі на енергетичному об’єкті, що охопила 50 кв. м площі, залучили 32 рятувальників та вісім одиниць техніки.

Приборкати вогонь вдалось після опівдня.

У Тлумацькій територіальній громаді, де російська ракета поцілила в приватну житлову будівлю, уже евакуювали людей із 15 дворів (у радіусі 150 метрів).

Жінка та дитина дивом уціліли: на Прикарпатті ракети влучили в будинок та енергооб’єкт / 2 фотографии

– Нічого святого у рашистів немає. Ворог завдав удару по житловому будинку, у якому проживають жінка з дитиною. На момент влучання вони перебували в сусідній кімнаті. На щастя, ракета не вибухнула, і вони залишилися живими, – наголосила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Нині на місцях влучань працюють усі служби.

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