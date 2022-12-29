ЗСУ знищили командний пункт та вузол зв’язку окупантів у Запорізькій області

Грудень, 29 в 7:38

Генеральний штаб Збройних сил України підрахував втрати російських окупантів у Запорізькій області протягом 27 грудня.

Того дня українські захисники атакували ворожі позиції в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ.

За уточненими даними, 27 грудня російські військові в Запорізькій області втратили:

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три одиниці військової техніки різного типу,

командний пункт,

вузол зв’язку.

Близько 230 військовослужбовців дістали поранень.

– Інформація щодо загиблих уточнюється, – наголошують у Генштабі ЗСУ.

28 грудня українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили:

п’ять пунктів управління,

три райони зосередження живої сили,

склад боєприпасів окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 309-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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