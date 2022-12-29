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Факти / Україна

ЗСУ знищили командний пункт та вузол зв’язку окупантів у Запорізькій області

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підрахував втрати російських окупантів у Запорізькій області протягом 27 грудня.

Того дня українські захисники атакували ворожі позиції в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ.

За уточненими даними, 27 грудня російські військові в Запорізькій області втратили:

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  • три одиниці військової техніки різного типу,
  • командний пункт,
  • вузол зв’язку.

Близько 230 військовослужбовців дістали поранень.

– Інформація щодо загиблих уточнюється, – наголошують у Генштабі ЗСУ.

28 грудня українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили:

  • п’ять пунктів управління,
  • три райони зосередження живої сили,
  • склад боєприпасів окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 309-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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