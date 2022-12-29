ЗСУ знищили командний пункт та вузол зв’язку окупантів у Запорізькій області
Генеральний штаб Збройних сил України підрахував втрати російських окупантів у Запорізькій області протягом 27 грудня.
Того дня українські захисники атакували ворожі позиції в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ.
За уточненими даними, 27 грудня російські військові в Запорізькій області втратили:
- три одиниці військової техніки різного типу,
- командний пункт,
- вузол зв’язку.
Близько 230 військовослужбовців дістали поранень.
– Інформація щодо загиблих уточнюється, – наголошують у Генштабі ЗСУ.
28 грудня українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили:
- п’ять пунктів управління,
- три райони зосередження живої сили,
- склад боєприпасів окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 309-ту добу.
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