Грудень, 30 в 17:31

Околиці Бахмута та саме місто, попри важкі бої, залишаються під цілковитим контролем Збройних сил України.

Про це у своєму блозі написав австрійський військовий експерт Том Купер.

За його словами, навіть якщо бувають дні, коли ЗСУ втрачає понад 100 поранених у бою, то росіяни втрачають убитими у 5-6 разів більше. Крім того, медична евакуація на українській стороні працює дедалі краще.

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– У цих умовах я просто не бачу можливості ні Путіну, ні генералу Сергію Суровікіну щось змінити, – зазначає Том Купер.

Останнє відео з Авдіївки, на якому підрозділ спецпризначенців Нацгвардії України Омега знищив російських окупантів дронами, це добре резюмує.

За повідомленнями в українських соцмережах, ЗС РФ намагається розгорнути основні бойові танки в районі Бахмута. Очевидно, з району Яковлівки у напрямку Веселого, на північ, і Роздолівки, на північний захід. Але поки що без особливого успіху.

На думку Тома Купера, досить дивна тактика у росіян з огляду на те, що Яковлівку взяли ціною величезних втрат.

На південь від Опитного Донецької області вагнерівські найманці останні два дні штурмували Кліщіївку.

– Але такою високою ціною, що в мене вже не вистачає слів, щоб описати ту бійню, – заявив аналітик.

Раніше Факти ICTV розповідали, як ЗСУ захищають Бахмут від російських окупантів.