Дефіцит в енергосистемі перебуває на тому ж рівні, що і до вчорашнього обстрілу – Укренерго

Грудень, 30 в 13:08

Станом на п’ятницю, 30 грудня, в енергосистемі України дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до десятого масованого обстрілу РФ.

Про це повідомили в Укренерго.

Зазначено, що енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією.

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– Водночас, внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень, – йдеться в повідомленні.

У компанії додають, що ліміти споживання доведені до всіх областей. Їх перевищення буде призводити до необхідності застосування аварійних відключень.

У п’ятницю, 29 грудня, Росія завдала нового масованого удару по Україні. Російські ракети уразили 10 областей. Цілями терористів стали приватні житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Джерело: Укренерго