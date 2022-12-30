ДПСУ: 15 чоловіків загинули, намагаючись незаконно виїхати з країни

Грудень, 30 в 19:24

Держприкордонслужба підрахувала, що від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, з них 15 – загинули.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

– З початку повномасштабної війни розпочато понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше 20, – розповіли у відомстві.

Крім того більш ніж 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.

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