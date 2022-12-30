ДПСУ: 15 чоловіків загинули, намагаючись незаконно виїхати з країни
Держприкордонслужба підрахувала, що від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, з них 15 – загинули.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
– З початку повномасштабної війни розпочато понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – більше 20, – розповіли у відомстві.
Крім того більш ніж 950 особам оголошені підозри у вчиненні цих злочинів та більше 350 осіб вже притягнені до кримінальної відповідальності.
Також прикордонники зафіксували 410 марних спроб підкупу на суму понад 4,9 млн грн.
– Від початку воєнного стану зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Крім того, прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах, – розповіли у Держприкордонслужбі.