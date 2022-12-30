Мав доступ до розмов та супутникових знімків: затримано російського шпигуна у німецькій розвідці

Грудень, 30 в 0:06

Високопосадовець німецької Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, мав доступ до надсекретної інформації про війну проти України, а також знав, як США та союзники збирали цю інформацію. Його затримали.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників.

Наразі правоохоронці з’ясовують, чи передавав розвідник ці дані РФ.

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Американський чиновник сказав WSJ, що ця справа викликає “серйозне занепокоєння”. Наразі американські та британські офіційні особи намагаються визначити масштаби потенційної шкоди.

Зазначається, що підозрюваний Карстен Л. мав доступ до величезної кількості надсекретної інформації про війну в Україні, у тому числі до фрагментів перехоплених розмов та супутникових знімків.