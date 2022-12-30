Намагався знищити опорні пункти на Запоріжжі: бойовика “ДНР” засудили до 15 років за ґратами

Грудень, 30 в 16:44

Бойовика терористичної організації “ДНР”, який намагався знищити опорні пункти ЗСУ на Запоріжжі та воював проти України, засудили до 15 років за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, на початку повномасштабного вторгнення бойовик добровільно приєднався до окупаційних угруповань 1-го армійського корпусу Південного військового округу РФ.

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Там він активно брав участь у бойових діях проти захисників Запорізької області. А у липні 2022 – отримав завдання у складі російської диверсійно-розвідувальної групи. Йому доручили здійснити вилазку на позиції ЗСУ на лінії фронту для знищення опорних пунктів українських захисників.

– Втім, під час рейду ворожу ДРГ було своєчасно викрито та ліквідовано, а самого бойовика – взяли в полон. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, – йдеться у повідомленні.

Слідство виявило, що зловмисник – мешканець Донеччини, який вступив до створеної росіянами 1-ї окремої гвардійської мотострілецької Слов’янської бригади народної міліції “ДНР” після 24 лютого.

Там він отримав “посаду” стрільця, після чого його перевели в розвідувальну групу російських загарбників.

Бойовика визнали винним у державній зраді, яку він вчинив в умовах воєнного стану (частина друга, статті 111 КК).