Грудень, 30 в 11:36

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що зараз йому нема чого зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним.

На запитання журналіста, чи є про що естонському президенту говорити з Путіним, той відповів негативно.

– У мене немає причин говорити з Володимиром Путіним. У мене – як у представника маленької сусідньої країни. Ми бачили, що лідери більших держав робили найрізноманітніші спроби, і все це ні до чого не призвело. Дипломатія не вберегла нас від війни, – сказав Каріс.

Він відповів, що рано чи пізно сторони все одно сядуть за стіл переговорів. Чи то на рівні президентів Росії та України, а чи то в іншому форматі.

Зараз дивляться

Каріс наголосив, що мир все одно доведеться формально закріплювати.

– А зараз я, правда, не бачу причин зустрічатися з Володимиром Путіним. Що мені йому сказати? Навіщо говорити йому про те, що думають по цей бік кордону? Віні так це знає, – сказав президент Естонії.

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Джерело: ERR