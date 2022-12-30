Нібито на ялинку у Москві: РФ вивезла з Мелітополя 250 дітей

Росіяни вивезли з Мелітополя Запорізької області нібито “на ялинку до Москви” понад 250 дітей.

Про це FreeДом повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, він зазначив, що до новорічних свят вони хочуть ввести цілодобовий комендантський час.

– Сьогодні вони (окупанти, – Ред.) вже відкрито кажуть про це на території Василівського та Пологівського районів. Але сьогодні вони не кажуть про це на території Мелітополя. Але там вже введено комендантську годину, адже, виходячи на вулицю, ви можете потрапити під фільтрацію, під перевірку документів і на те, що вас заберуть на допит, – зазначив Федоров.