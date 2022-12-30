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Факти / Україна

Нібито на ялинку у Москві: РФ вивезла з Мелітополя 250 дітей

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Діти війни депортація
Фото: Getty Images

Росіяни вивезли з Мелітополя Запорізької області нібито “на ялинку до Москви” понад 250 дітей.

Про це FreeДом повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Росіяни вивезли з Мелітополя понад 250 дітей нібито на ялинку у Москві. Вони використовуватимуть їх у ролі заручників для тиску на батьків, – повідомив мер.

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Крім того, він зазначив, що до новорічних свят вони хочуть ввести цілодобовий комендантський час.

Зараз дивляться

– Сьогодні вони (окупанти, – Ред.) вже відкрито кажуть про це на території Василівського та Пологівського районів. Але сьогодні вони не кажуть про це на території Мелітополя. Але там вже введено комендантську годину, адже, виходячи на вулицю, ви можете потрапити під фільтрацію, під перевірку документів і на те, що вас заберуть на допит, – зазначив Федоров.

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