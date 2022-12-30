Грудень, 30 в 15:55

Перша леді України Олена Зеленська дала велике інтерв’ю телеведучому ICTV Вадиму Карп’яку, в якому розповіла про те, як живе під час відключень електрики, розкрила свої найпріоритетніші гуманітарні програми, розповіла про особливості відновлення деокупованих міст України та багато іншого.

Щоб подивитись інтерв’ю Олени Зеленської, вмикайте на телевізорі телемарафон Єдиних новин сьогодні, 30 грудня, о 19:15 або заходьте на трансляцію від Фактів ICTV в YouTube.

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Нагадаємо, раніше Олена Зеленська опинилась серед восьми українок, що потрапили у рейтинг зі 100 найвпливовіших жінок світу.

Зазначимо, що перша леді цього року виступала перед Конгресом США, британським парламентом, зустрічалась із королем Чарльзом ІІІ.