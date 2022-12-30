Грудень, 30 в 16:23

Голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск державних фінансових сервісів у 2023 році.

Про це він сказав у випуску OK Talk.

– Ми хочемо наступного року фінансові сервіси запустити, вони пов’язані, зокрема, з відновленням та соцсферою, – сказав він.

Він зазначив, що у планах створення та організація послуг, які стимулюватимуть розвиток фінансової сфери на кшталт підтримки або відкриття рахунків за допомогою порталу Дія. Водночас міністр уточнив, що не йдеться про створення окремого банку.

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За даними глави Мінцифри, у середньому 80 тис. онлайн-рахунків за день відкривають у банках завдяки онлайн підпису та шерингу паспорта в Дії. Це технологія, яка розвинула фінтех і зробила нову ітерацію його розвитку.

У міністерстві також думають про можливість монетизації цих послуг.

Окрім того, у планах також створити Єдиний реєстр соцвиплат, це допоможе економити мільярди гривень, тому що дані постійно та своєчасно оновлюватимуться.

– Серед пріоритетів розвитку порталу Дія у 2023 році – завершити цифровізацію всіх послуг, розвиток інновацій людського капіталу та military-tech, – додав глава відомства.

Федоров підкреслив, що також дуже важливо продовжити працювати у напрямі кібербезпеки та цифрової стійкості.

Раніше Федоров повідомив, що Україна отримає ще понад 10 тисяч антен Starlink.

Джерело: Kyivstar