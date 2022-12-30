У “ЛНР” росіяни планують вдвічі підвищити тарифи на комунальні послуги

Грудень, 30 в 11:13

У так званій ЛНР окупанти мають намір підвищити тарифи на комунальні послуги на 70%.

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

– Той, хто очікував від псевдореспубліки кращого життя, у Новий рік увійде не з кращими думками. Бо упродовж 2023-го тарифи на комунальні послуги в так званій ЛНР зростуть двічі. Збільшення очікується на 70 %, – йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що у Сєвєродонецьку окупанти провели акцію і подарували деяким жителям електродуви. Однак енергетична інфраструктура міста зруйнована, в багатоповерхівках, куди встигли провести електрику, за відсутності трансформаторних підстанцій вибиває навіть від електрочайника. Тож електродувів може вистачити на кілька хвилин.

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Окрім того, росіяни продовжують використовувати цивільні заклади охорони здоров’я для лікування своїх солдатів. Так, в Біловодську продовжують лікування понад 100 поранених членів ПВК Вагнера.

Раніше до 10 років за ґратами засудили бойовика “ЛНР”, який штурмував Рубіжне та Сєвєродонецьк й обстрілював з танків, мінометів та ТОС Сонцепек житлові будинки.

Джерело: Луганська ОДА

Фото: Сергій Гайдай