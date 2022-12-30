Грудень, 30 в 16:23

Росіянина з Харкова засудили до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати державні посади на два роки та з конфіскацією всього особистого майна, бо він підтримував російську армію.

Суд визнав його винним у наданні засобів для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

У суді довели, що громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання й Україні та понад 10 років мешкає у Харкові, підтримував армію російських окупантів.

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У березні 2022 року він відправляв своїм знайомим повідомлення з російських Телеграм-каналів, де містилися заклики до збору коштів на потреби російських військових формувань.

Там залишав номер картки, куди можна було переказувати кошти для загарбників.

У тексті повідомленні він виправдовував дії армії РФ.

Росіянин визнав свою провину у суді, але таки подав апеляцію й оскаржує рішення.