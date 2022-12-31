Чому Росія все частіше використовує дрони для атак по Україні: відповідь ISW

Грудень, 31 в 10:44

Російські військові змушені все частіше використовувати дрони для атак на українські об’єкти критичної інфраструктури, адже у них закінчуються запаси високоточних ракет.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

– Використання російськими військовими 39 безпілотників за останні два дні, використання 30 безпілотників Shahed-131 і Shahed-136 в ніч з 18 на 19 грудня, а також використання 13 безпілотників Shahed 14 грудня свідчить про значне збільшення кількості нещодавніх випадків застосування російськими військами цих систем в Україні, – зазначають аналітики.

На їхню думку, збільшення темпів атак безпілотників може вказувати на те, що Росія накопичила більше дронів іранського виробництва після тритижневого періоду (з 17 листопада по 7 грудня) їх невикористання, або що РФ отримала чи очікує нову їх партію з Ірану.

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– Російські сили, ймовірно, ще більше збільшили темпи атак безпілотниками, намагаючись підтримати свою кампанію проти української критичної інфраструктури, зважаючи на те, що їхні запаси високоточних ракет, ймовірно, вичерпані. Російські військові, ймовірно, продовжуватимуть використовувати все більшу кількість цих систем для атак на цивільні об’єкти в Україні у своїй хибній спробі зламати українську волю до боротьби, – зазначається у звіті.

Нагадаємо, що у ніч з 29 на 30 грудня росіяни запустили 16 безпілотників Shahed-131 і Shahed-136 по цілях в Україні, ППО України збила всі ворожі цілі.

Атаки російських безпілотників відбулися після масованої серії російських ракетних і ударів безпілотниками по об’єктах критичної інфраструктури України 29 грудня, під час яких окупанти запустили 23 безпілотники, більшість з яких були Shahed.

Фото: ГУР МО