Хмельницький атакували ракетами: є поранені
На Хмельниччині пролунали вибухи, є прильоти.
Про це повідомив міський голова міста Олександр Симчишин.
– Друзі, маємо прильоти на території громади, – зазначив він.
Оновлено о 15.40. У ЗМІ повідомили, що у Хмельницькому пошкоджено житлові будинки, АЗС, комерційні об’єкти. В частині міста перебої з електроенергією.
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що Хмельницький атакували ракетами, наразі чотири людини поранені.
На даний час вибухи пролунали на Київщині, у Тернопільській, Житомирській Вінницькій областях. Також пишуть, що голосно у Миколаєві та Запоріжжі.
Крім того, у Києві знову й знову чутно гучні вибухи. Зазначається, що працює протиповітряна оборона.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Факти ICTV