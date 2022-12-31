Грудень, 31 в 14:06

На Хмельниччині пролунали вибухи, є прильоти.

Про це повідомив міський голова міста Олександр Симчишин.

– Друзі, маємо прильоти на території громади, – зазначив він.

Оновлено о 15.40. У ЗМІ повідомили, що у Хмельницькому пошкоджено житлові будинки, АЗС, комерційні об’єкти. В частині міста перебої з електроенергією.

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Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що Хмельницький атакували ракетами, наразі чотири людини поранені.

На даний час вибухи пролунали на Київщині, у Тернопільській, Житомирській Вінницькій областях. Також пишуть, що голосно у Миколаєві та Запоріжжі.

Крім того, у Києві знову й знову чутно гучні вибухи. Зазначається, що працює протиповітряна оборона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Факти ICTV