На Житомирщині лунають вибухи: працює ППО
Підтверджено
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Повідомляють про вибухи на Житомирщині, попередньо працює ППО.
Інформацію підтвердив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило.
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Нагадаємо, що зараз в Україні продовжується масштабна повітряна тривога.
Вибухи вже пролунали у низці областей, а у повітряному просторі України, за словами військового кореспондента, наразі перебуває близько 20 ракет.
Так, вибухи пролунали на Київщині, у Тернопільській та Вінницькій областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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