Грудень, 31 в 13:43

Повідомляють про вибухи на Житомирщині, попередньо працює ППО.

Інформацію підтвердив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило.

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Нагадаємо, що зараз в Україні продовжується масштабна повітряна тривога.

Вибухи вже пролунали у низці областей, а у повітряному просторі України, за словами військового кореспондента, наразі перебуває близько 20 ракет.

Так, вибухи пролунали на Київщині, у Тернопільській та Вінницькій областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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