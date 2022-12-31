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Факти / Україна

На Житомирщині лунають вибухи: працює ППО

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Підтверджено
Вибух
Фото: Depositphotos

Повідомляють про вибухи на Житомирщині, попередньо працює ППО.

Інформацію підтвердив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило.

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Нагадаємо, що зараз в Україні продовжується масштабна повітряна тривога.

Карта повітряних тривог 31 грудня 2022

Вибухи вже пролунали у низці областей, а у повітряному просторі України, за словами військового кореспондента, наразі перебуває близько 20 ракет.

Так, вибухи пролунали на Київщині, у Тернопільській та Вінницькій областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 311-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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