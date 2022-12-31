Вибиті шибки навіть у палаці Україна: РФ поцілила в готель у центрі Києва

31 грудня російські снаряди завдали руйнувань у Печерському та Голосіївському районах Києва.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Як уточнив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, пошкоджень зазнав готельний об’єкт у центрі столиці.

Оновлено о 15:15. Вибуховою хвилею вибило шибки в палаці Україна.

– Зазвичай у ці дати, напередодні Нового року, там (у палаці Україна, – Ред.) перебувають батьки з дітками.

Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше, як терор, – переконаний Кирило Тимошенко.