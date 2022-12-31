Вибиті шибки навіть у палаці Україна: РФ поцілила в готель у центрі Києва
31 грудня російські снаряди завдали руйнувань у Печерському та Голосіївському районах Києва.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
Як уточнив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, пошкоджень зазнав готельний об’єкт у центрі столиці.
Оновлено о 15:15. Вибуховою хвилею вибило шибки в палаці Україна.
– Зазвичай у ці дати, напередодні Нового року, там (у палаці Україна, – Ред.) перебувають батьки з дітками.
Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше, як терор, – переконаний Кирило Тимошенко.
Оновлено о 14:55.
– Російський Новий рік за святковим столом – це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом’янському районі Києва.
Ось так вони бачать “свята”. Терористи та вбивці! Розбитий готель у серці столиці — це їхня радість за святковим столом.