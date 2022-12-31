Грудень, 31 в 21:05

У Миколаївській області постраждалим від обстрілів Росії протягом 31 грудня нададуть разову допомогу.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Дав доручення надати разову допомогу всім кому зіпсував окупант Новий рік у Миколаївській області. Всім, хто постраждав (або його майно) від сьогоднішніх обстрілів. Робіть фото, що підтверджують. Допомога не буде компенсуючою повністю матеріально, а більше компенсацією моральною. Чим можемо, – написав він.

Віталій Кім додав, що допомога надаватиметься додатково до вже діючих державних та обласних програм.

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Нагадаємо, 31 грудня Росія під час чергового масованого ракетного удару випустила по цивільних об’єктах України понад 20 крилатих ракет. Українським захисникам вдалось збити 12 ракет ворога: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та одну Хмельницької областей.

Загалом, під ворожі удари 31 грудня потрапили Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв та інші населені пункти. За останніми даними, є постраждалі, також відомо про загиблих унаслідок ракетної атаки РФ.

Джерело: Віталій Кім

Фото: Зняток із відео