Грудень, 31 в 14:43

31 грудня, у переддень Нового року, російські війська випустили низку ракет для обстрілу українських міст.

Після 14:00 гучні звуки пролунали в Запоріжжі.

Оновлено о 14.43. В Офісі президента повідомили, що внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі пошкоджено житлові будинки.

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– Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, – йдеться у повідомленні заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

Місцевих жителів закликають не покидати укриттів.