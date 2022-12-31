У Запоріжжі ракетами пошкоджено житлові будинки
31 грудня, у переддень Нового року, російські війська випустили низку ракет для обстрілу українських міст.
Після 14:00 гучні звуки пролунали в Запоріжжі.
Оновлено о 14.43. В Офісі президента повідомили, що внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі пошкоджено житлові будинки.
Зараз дивляться
– Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, – йдеться у повідомленні заступника голови ОП Кирила Тимошенка.
Місцевих жителів закликають не покидати укриттів.