Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Запоріжжі ракетами пошкоджено житлові будинки

Тетяна Забожко, редакторка стрічки

31 грудня, у переддень Нового року, російські війська випустили низку ракет для обстрілу українських міст.

Після 14:00 гучні звуки пролунали в Запоріжжі.

Оновлено о 14.43. В Офісі президента повідомили, що внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі пошкоджено житлові будинки.

Зараз дивляться

– Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, – йдеться у повідомленні заступника голови ОП Кирила Тимошенка.

Місцевих жителів закликають не покидати укриттів.

 

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка