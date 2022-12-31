Грудень, 31, 2022 в 16:38

У суботу, 31 грудня, в Київському метрополітені обмежували рух поїздів червоною лінією через чергову ракетну атаку РФ.

Оновлено 18:25. У КМДА повідомили про відновлення руху червоною лінією метро від станції Академмістечко до станції Лісова.

Уламків ракет та пошкоджень на коліях метро не виявлено. Наразі Київський метрополітен працює у звичайному режимі.

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Оновлено 16:38. Як повідомляв мер Києва Віталій Кличка, фахівці мали перевірити відкриту ділянку червоної лінії метро на наявність уламків російських ракет.

– Обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці, – наголошував Кличко.

Рух поїздів червоною лінією деякий час здійснювався від станції Академмістечко до станції Арсенальна.

Як повідомляла журналістка Фактів ICTV Ольга Чайко, фахівці перевіряли колії метро на мостах через Дніпро. Вони з’ясовували, чи не залишилося там уламків ракет.

За даними київської влади, після ракетної атаки РФ система життєзабезпечення Києва працює в штатному режимі. У мешканців столиці є вода та тепло.

Водночас без електроенергії наразі перебувають 30% споживачів через аварійні відключення.

Як відомо, сьогодні вдень РФ здійснила черговий масований ракетний удар по Україні. Зокрема, пролунали вибухи в різних районах Києва. Унаслідок атаки на цивільні об’єкти столиці одна людина загинула, 20 постраждали.

Російські ракети завдали руйнувань у Печерському та Голосіївському районах Києва. Пошкоджень зазнав готельний об’єкт у центрі столиці. Вибуховою хвилею вибило шибки в палаці Україна.

Джерело: Telegram-канал Віталія Кличка, Київський метрополітен

Фото: Журналістки Фактів ICTV Ольги Чайко