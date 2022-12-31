У ДТЕК озвучили кількість будинків у Києві, які не підпадають під відключення світла

Грудень, 31 в 11:21

У Києві досі залишається близько 300 будинків, для яких неможливо передбачити відключення електроенергії через технічні особливості.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що ще донедавна таких будинків було значно більше. Проте ДТЕК разом з КМВА провели масштабну роботу для того, аби під відключення потрапляла абсолютна більшість будинків, які живляться від тих ліній, що й критична інфраструктура.

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– Для 750 будинків ми створили альтернативні схеми, ще 454 будинки будуть вручну відключати УК та ЖБК, – інформують у ДТЕК.

Нагадаємо, що 31 грудня у Києві вимикатимуть світло за графіком стабілізаційних відключень. Графіки відключень у ДТЕК змогли повернути напередодні та зазначили, що дотримуватимуться їх, якщо не буде нових атак на енергетичні обʼєкти.