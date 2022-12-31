Грудень, 31 в 21:00

Журналісти британської газети Financial Times зробили власні прогнози на 2023 рік.

У них, зокрема, йдеться про перебіг війни в Україні, енергетичну кризу в Євросоюзі та вибори в США.

Прогноз щодо війни в Україні

На думку журналістів видання, повномасштабна війна в Україні може тривати протягом 2023 року, а припинення вогню очікувати не варто.

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– Умови для стійкого припинення вогню, не кажучи вже про формальне мирне врегулювання, навряд чи будуть виконані у 2023 році. Заморожування нинішніх позицій не задовольнить ані РФ, ані Україну, – наголошується в матеріалі.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський не може погодитися на припинення вогню, поступившись територіям, які російські війська захопили після повномасштабного вторгнення 24 лютого, на додачу до вже окупованих Криму та частини Донбасу.

– Для повернення цієї території знадобиться озброєння, яке Захід, схоже, не бажає постачати. Росія намагається перегрупуватися та готує свій народ до тривалої війни. Найбільш вірогідний триваючий конфлікт, – пише видання.

Блекаути в Європі

Видання припускає, що до квітня 2023 року Європі можуть загрожувати масштабні відключення електроенергії (блекаути), якщо погода буде холодною.

– Хоча газові сховища зараз майже заповнені, наповнити їх навесні буде непросто. У 2022 році потоки російського газу майже не змінювалися до червня, у 2023 році вони будуть близькі до нуля. Скрапленому природному газу буде важко покривати дефіцит, – пояснюють журналісти.

Глобальне потепління

В матеріалі зазначається, що глобальне потепління навряд чи досягне порогу в 1,5 градуси за Цельсієм наступного року, проте це може статися в 2024-му.

За оцінками видання, наша планета вже прогрілася на 1,1 градуса, якщо порівнювати із середньою температурою у 2011—2020 роках.

Висування Байдена на другий термін

Журналісти вважають, що президент США Джо Байден наступного року буде офіційно балотуватися на другий президентський термін.

Американському лідеру виповниться 81 рік на момент виборів-2024 та 82 роки, коли відбудеться інавгурація у 2025 році.

Видання називає Байдена “найкращим шансом для демократів утриматися в Білому домі”.

Чи можливий напад Китаю на Тайвань

За оцінкою FT, наступного року Китай не нападатиме та не здійснюватиме блокування Тайваню.

– Сі Цзіньпін може одного разу ухвалити рішення про напад на Тайвань або його блокаду, але, ймовірно, не 2023 року. Вторгнення було б колосальною авантюрою. Якщо щось піде не так, Сі може розпочати війну зі США, втратити владу та назавжди підірвати перспективи Китаю, – зазначається в матеріалі.

Блокаду Тайваню журналісти вважають все ж більш вірогідним сценарієм, але й він може створити для Пекіна величезні ризики.

Наступною кризовою точкою видання називає президентські вибори на Тайвані в 2024 році.

Серед інших прогнозів Financial Times є такі: