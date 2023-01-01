Грудень, 31, 2022 в 23:09

Посольство Японії в Україні висловило глибоке обурення через чергову масовану ракетну атаку Росії по цивільному населенню та поранення японського журналіста в Києві.

Про це йдеться в повідомленні дипмісії у Twitter.

– Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об’єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста, – написали в посольстві.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок російської атаки постраждав журналіст із Японії Ватару Секіта, який перебував у Печерському районі столиці. Відомо, що журналіст був госпіталізований медичними працівниками.

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Нагадаємо, 31 грудня Росія під час чергового масованого ракетного удару випустила по цивільних об’єктах України понад 20 крилатих ракет. Українським захисникам вдалось збити 12 ракет ворога: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та одну Хмельницької областей.

Загалом, під ворожі удари 31 грудня потрапили Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв та інші населені пункти. За останніми даними, є постраждалі, також відомо про загиблих унаслідок ракетної атаки РФ.

Фото: Freedom