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Факти / Україна

За 2 години до Нового року: Росія запустила на Запоріжжя дрони-камікадзе

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

Росіяни завдали ударів по Запорізькому району Запорізької області за лічені години до Нового року.

Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

Місцеві ЗМІ також повідомляють про роботу української протиповітряної оборони в області.

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За даними Запоріжжя.Інфо, вдалось знищити щонайменше один дрон, запущений Росією.

Наразі ані очільник міськради, ані глава Запорізької ОВА не коментували інформацію про вибухи у області.

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