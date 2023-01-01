За 2 години до Нового року: Росія запустила на Запоріжжя дрони-камікадзе
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Фото: Depositphotos
Росіяни завдали ударів по Запорізькому району Запорізької області за лічені години до Нового року.
Про це повідомляють місцеві Telegram канали.
Місцеві ЗМІ також повідомляють про роботу української протиповітряної оборони в області.
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За даними Запоріжжя.Інфо, вдалось знищити щонайменше один дрон, запущений Росією.
Наразі ані очільник міськради, ані глава Запорізької ОВА не коментували інформацію про вибухи у області.