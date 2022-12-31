Грудень, 31 в 19:05

Російські окупанти посилили поліцейський режим на тимчасово захоплених територіях України перед новорічними святами.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

– Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території, – зазначається в повідомленні.

Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року рашисти закрили на виїзд місто Генічеськ (Херсонська область). Крім того, вони заборонили виїзд мешканцям навколишніх сіл.

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У Генеральному штабі також повідомили, що для облаштування інженерних загороджень у Донецькій, Луганській та Херсонській областях окупанти залучають цивільних осіб з території РФ.

Агресор не припиняє наступальних дій на Лиманському і Бахмутському напрямках. Крім того, путінські солдати намагаються покращити тактичні позиції на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.

Як уточнили в Генеральному штабі, сьогодні авіація ЗСУ завдала шість ударів по районах зосередження російських військ, а також один удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили два райони зосередження живої сили і військової техніки РФ та пункт управління рашистів.

Водночас російські війська в період з 12:40 до 14:30 завдали чергового масованого ракетного удару по території України.

– За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території РФ (інформація уточнюється), – наголошується в повідомленні.

У Генштабі підтвердили, що наші сили ППО знищили 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях. На Київщині також збито ворожий безпілотник Орлан-10, який здійснював повітряну розвідку, намагаючись виявити позиції ППО.

– Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги навіть у свята, – попередили в Генштабі.

Крім того, окупанти сьогодні здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапила інфраструктура населених пунктів Донецької та Херсонської областей.

Від початку доби війська РФ відкривали вогонь з танків, артилерії та мінометів по населених пунктах України на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.