Січень, 01 в 2:57

В результаті нічної атаки на Київ у новорічну ніч збито понад 20 повітряних об’єктів, запущених Росією.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) в ніч на 1 січня.

Як повідомили в адміністрації, за попередньою інформацією над столицею було збито близько 20 повітряних цілей.

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Згодом у КМВА повідомили, що знищено 23 повітряні цілі.

Водночас в Дніпровському районі зафіксовано уламки ракети на проїжджій частині.

Внаслідок російської атаки наразі потерпілих немає, йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що дані щодо ворожої атаки уточнюються.

У КМВА закликали перебувати в укриттях, оскільки повітряна тривога все ще триває.

Нагадаємо, російські окупанти в першу годину Нового року атакували міста та села України, внаслідок чого повітряна тривога була оголошена по території всієї держави.

Вибухи та роботу протиповітряної оборони було чутно у Київській області та Києві.

Згодом в Київській ОВА повідомили, що окупанти почали атаку дронами по території області. Нові вибухи пролунали також і в українській столиці.