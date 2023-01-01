Січень, 01 в 18:51

Ворог продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних окупантів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 1 січня.

Так, у Первомайську Луганської області росіяни розгорнули “польовий шпиталь” у приміщені місцевої школи. Там лікують близько 100 військовослужбовців окупаційних військ.

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– Крім того, у приміщенні місцевого пологового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК Вагнер, – йдеться у повідомленні. За даними Генштабу, у тимчасово окупованому Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову у 2023 році.