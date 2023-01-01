Лікують найманців з ПВК Вагнер: окупанти розгорнули шпиталь у пологовому будинку на Луганщині
Ворог продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних окупантів.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 1 січня.
Так, у Первомайську Луганської області росіяни розгорнули “польовий шпиталь” у приміщені місцевої школи. Там лікують близько 100 військовослужбовців окупаційних військ.
– Крім того, у приміщенні місцевого пологового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК Вагнер, – йдеться у повідомленні.
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