Січень, 01 в 13:20

Минулої доби, 31 грудня, підрозділи Збройних сил України відбили атаки окупантів поблизу населених пунктів Стельмахівка, Площанка і Білогорівка Луганської області.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також Сили оборони зупинили наступ російського ворога біля Соледара, Бахмутського, Бахмута, Озарянівки, Мар’їнки і Побєди Донецької області.

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Впродовж минулої доби армія РФ завдала 31 ракетного і 12 авіаційних ударів та здійснила понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 31 грудня від ворожих обстрілів загинуло дві людини, ще 50 отримали поранення.

Зокрема:

Дніпропетровська область – 1 поранений

Донецька область – 1 поранений

Запорізька область – 5 поранених

Миколаївська область – 6 поранених

Харківська область – 1 поранений

Херсонська область – 1 загиблий, 4 поранених

Хмельницька область – 10 поранених

Київ – 1 загиблий, 22 поранених

Раніше повідомлялося, що ввечері 31 грудня сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих безпілотників. А в нічний час до 04:00 збили ще 32 дрони-камікадзе Shahed-131/136.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 312-й день.

Джерело: Генштаб, КирилоТимошенко