На Дніпропетровщині чутно вибухи: РФ знову атакує Україну дронами
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Ввечері 1 січня у Дніпропетровській області чутно вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає. За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони.
На території області з 21:30 триває повітряна тривога.
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Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що росіяни запустили на територію України іранські дрони-камікадзе типу Shahed.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 312-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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