Січень, 01 в 21:53

Ввечері 1 січня у Дніпропетровській області чутно вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає. За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони.

На території області з 21:30 триває повітряна тривога.

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Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що росіяни запустили на територію України іранські дрони-камікадзе типу Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 312-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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