Січень, 01 в 10:42

Впродовж останнього тижня тільки до міської лікарні Біловодська на окупованій Луганщині доставлено близько 350 поранених російських загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

30 грудня 2022 року у Запорізькій області втрати ворога становили до 160 поранених окупантів, знищено 10 одиниць військової техніки різних типів. Наразі інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.

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В районі Лимана Другого Харківської області загарбники проводять контррозвідувальні заходи – шукають проукраїнськи налаштованих людей.

Авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Ракетники та артилеристи ЗСУ уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, а також ворожий пункт управління безпілотниками.

Раніше повідомлялося, що в Біловодську Старобільського району Луганської області лікуються понад 100 поранених вагнерівців. Крім того, в місті Токмак на території так званого військового шпиталю лікують близько 120 поранених окупантів.