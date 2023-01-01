На окупованій Луганщині до лікарні привезли 350 поранених росіян – Генштаб
Впродовж останнього тижня тільки до міської лікарні Біловодська на окупованій Луганщині доставлено близько 350 поранених російських загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
30 грудня 2022 року у Запорізькій області втрати ворога становили до 160 поранених окупантів, знищено 10 одиниць військової техніки різних типів. Наразі інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.
В районі Лимана Другого Харківської області загарбники проводять контррозвідувальні заходи – шукають проукраїнськи налаштованих людей.
Авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Ракетники та артилеристи ЗСУ уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, а також ворожий пункт управління безпілотниками.
Раніше повідомлялося, що в Біловодську Старобільського району Луганської області лікуються понад 100 поранених вагнерівців. Крім того, в місті Токмак на території так званого військового шпиталю лікують близько 120 поранених окупантів.