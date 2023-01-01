Січень, 01 в 3:56

Щороку чимало українців чекають на новорічне звернення президента, але особливим це звернення мало б бути у 2022 році, оскільки в країні триває повномасштабна війна, розпочата Росією.

Цьогоріч президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні намагався щиро подякувати кожному українцю: від сміливих воїнів з ЗСУ до дітей, які ще тільки навчаються ходити.

Ба більше, український лідер намагався віддячити кожному регіону України, як тим, які заслужили статус міста-героя, як і тим, що з 2014 року знаходяться в повній або частковій окупації.

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У відповідь на це українці у соцмережах активно почали коментувати новорічне звернення.

Як українці відреагували на новорічне привітання президента Зеленського – у матеріалі на Фактах ICTV.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак після привітання пообіцяв, що у 2023 році українці разом “порвуть” Росію.

Пишаюсь ????????. Пишаюсь Президентом ????????. Пишаюсь ЗСУ. Пишаюсь народом ????????. В 2023 ми разом їх всіх порвемо. Слава Україні. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 31, 2022

Український фотограф Дмитро Козацький із позивним Орест, чиї фотографії з Азовсталі побачив весь світ, а сам він був у російському полоні, назвав привітання президента найкращим.

Вважаю це було найкраще привітання президента України! — Орест (@kztsky) December 31, 2022

Інші пишуть, що плакали під час привітання Зеленського.

Шампанське зі смаком сліз ???? — Nataliia (@lzruuu) December 31, 2022

так, в мене шмарклей ще ніколи не було від привітань. — Jesuis Jednička (@chybnej) December 31, 2022

До сліз — Мольфар твого настрою (@AFulytka) December 31, 2022

Український блогер під псевдонімом Mason Lemberg теж похвалив емоційну складову у зверненні глави держави.

Інший блогер під ім’ям Сергій Наумович вважає, що новорічне звернення під час війни чекали майже всі українці.

Речниця Черкаської обласної поліції Зоя Вовк в особистому блозі звернула увагу на свій серцевий ритм під час звернення українського лідера.

Генеральний директор Мистецького арсеналу Олеся Островська встигла розібрати привітання президента на цитати.

Нагадаємо, спочатку ввечері 31 грудня Володимир та Олена Зеленські привітали українців з Новим роком та заявили, що у 2023 році на Україну чекає перемога.

Згодом український лідер випустив окреме і основне привітання з Новим роком, де заявив, що 2022 рік змінив кожного українця та поранив прямісінько у серце.