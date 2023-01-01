За кордоном пройшли навчання понад 20 тис. військових ЗСУ – Генштаб

Січень, 01 в 18:01

Протягом 2022 року завдяки державам-партнерам підготовлено понад 20 тис. українських військовослужбовців, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, підготовка особового складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться у Польщі, Чехії, Словаччині, в також у США та Німеччині.

– Крім того, триває підготовка фахівців для використання іноземних зразків озброєння та військової техніки, які надходять в рамках технічної допомоги. За рік підготовлено майже 10 тис. у 17 країнах, – уточнив Громов.

Він наголосив, що за кордоном також проводиться підготовка таких вузьких спеціалістів, як сапери, бойові медики, авіаційні та артилерійські навідники, водолази, розвідники тощо.

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В грудні США оголосили про розширення навчання українських військових у Німеччині, щоб провести спільні маневри та загальновійськові бойові дії.

У межах програми навчання проходитимуть близько 500 українців на місяць, починаючи з січня.