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Факти / Україна

За кордоном пройшли навчання понад 20 тис. військових ЗСУ – Генштаб

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом 2022 року завдяки державам-партнерам підготовлено понад 20 тис. українських військовослужбовців, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, підготовка особового складу та загальновійськових підрозділів ЗСУ проводиться у Польщі, Чехії, Словаччині, в також у США та Німеччині.

– Крім того, триває підготовка фахівців для використання іноземних зразків озброєння та військової техніки, які надходять в рамках технічної допомоги. За рік підготовлено майже 10 тис. у 17 країнах, – уточнив Громов.

Він наголосив, що за кордоном також проводиться підготовка таких вузьких спеціалістів, як сапери, бойові медики, авіаційні та артилерійські навідники, водолази, розвідники тощо.

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В грудні США оголосили про розширення навчання українських військових у Німеччині, щоб провести спільні маневри та загальновійськові бойові дії.

У межах програми навчання проходитимуть близько 500 українців на місяць, починаючи з січня.

Джерело: Укрінформ
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